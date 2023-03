Sophie Codegoni, una follower la attacca: «Hai una bella pelle perché hai 21 anni». E lei risponde così

Sophie Codegoni, nelle sue ultime storie Instagram, ha mostrato alle sue numerosissime follower come poter fare una skincare e pulizia del viso praticamente perfetta. Dopo i video in cui l'influencer propone la sua beauty routine, ha postato uno screenshot in cui una follower la attacca. Sophie però, non le ha risposto in malo modo ma anzi, ha ripostato alcune sue foto in cui mostra di avere sofferto di acne e ha poi spiegato, come è riuscita a mantenere una pelle sana e luminosa. Per Sophie il concetto di bodypositivity è fondamentale e infatti, l'influencer ha sempre cercato di trasmettere questo messaggio alle sue fan.

Una follower ha attaccato Sophie Codegoni dicendole: «Certo, tu hai 21 anni, ecco perché hai una bella pelle». Quindi l'influencer ha risposto facendole vedere quanti brufoli (dovuti all'acne), avesse l'estate scorsa: «Come l'ho curata? Ci vuole tempo, pazienza e costanza. Sono stata seguita da un dermatologo e ho seguito molti dei consigli che mi ha dato. Poi, ho sempre fatto la skincare, sia al mattino che alla sera, non mi toccavo il viso con le mani sporche e cercavo di non soffocare la pelle con troppo fondotinta».

Sophie Codegoni a breve dovrebbe partorire: la sua bambina Celine dovrebbe infatti, nascere il 20 aprile e l'influencer non vede l'ora di tenerla tra le sue braccia. Proprio alcuni giorni fa, Sophie ha raccontato di aver finito di preparare il borsone dell'ospedale e di aver comprato moltissimi vestitini per la sua piccolina.