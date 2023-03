Sophie Codegoni, attacco di fame nella notte: l'influencer ordina al fast food, la dieta in gravidanza senza regole

Sophie Codegoni è quasi giunta al termine della propria gravidanza: a breve la sua bambina Celine nascerà. L'influencer, quindi, si gode in tranquillità gli utlimi sfizi e non bada a diete o a regimi alimentari precisi. Sophie tiene continuamente aggiornati i propri follower e le piace condividere con loro dubbi e perplessità, ma anche momenti di svago e gioco. Nelle sue storie, poi, compaiono spesso la sua cagnolina e il suo fidanzato Alessandro Basciano.

Nella sua ultima storia Instagram, Sophie Codegoni ha postato una foto in cui si vedono dei sacchetti del McDonald's e scrive: «Sabato sera. Casa dolce casa». L'influencer ha sempre detto di non seguire un piano alimentare troppo ferreo e preciso perché mangia ciò che desidera e ciò di cui il suo corpo ha bisogna. A maggior ragione, in questo periodo della sua vita, Sophie non sta seguendo diete o consigli alimentari troppo severi. Recentemente Sophie ha parlato del messaggio del body positivity che, soprattutto oggigiorno in cui social la fanno da padrona, è un concetto fondamentale. L'ex gieffina ha dichiarato che di non conoscere nemmeno il suo peso corporeo dato che non sale mai sulla bilancia. Per lei l'importante è stare bene e vivere serena con se stessa.

Nelle ultime storie che Sophie ha postato, ha condiviso alcune domande delle follower e a chi le ha chiesto come affronterà l'arrivo di Celine, ha risposto: «Non vedo l'ora di conoscere la mia bambina, sono proprio curiosa di vedere come sarà. Ora, comincio ad avere un po' di ansia perché alle volte temo di non essere all'altezza della situazione. Poi, però, tutti mi hanno rassicurata dicendomi che verrà tutto naturale e questo mi tranquillizza molto».