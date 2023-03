Sophie Codegoni, la colazione rovinata: «Mi sono messa a piangere davanti a tutti». Cosa è successo

Sophie Codegoni non aspettava altro che il momento della colazione per gustarsi in santa pace, e quindi poi cominciare la giornata con il piede giusto, il suo bombolone alla crema. A quest'ultimo aveva addirittura dedicato una storia Instagram in cui, dopo una serata in discoteca con il compagno Alessandro Basciano, spiegava come non vedesse l'ora fosse mattina per addentare il suo dolcetto, qualcosa, però, è andato storto.

Nelle sue ultime storie Instagram Sophie Codegoni è in macchina con il compagno Alessandro Basciano e dice: «Ragazze stamattina è andato tutto storto: mi sono alzata presto solo per mangiare il bombolone alla crema invece niente. Sono uscita e ho scoperto che la pasticceria era chiusa, allora cambio posto e in questo bar i bomboloni erano finiti e ho pianto, ci sono rimasta male. E il ragazzo del bar mi ha anche detto: Va be, meno male che non sei incinta, e io ho risposto: No veramente sono all'ottavo mese e sto piangendo da tre ore perché ho fame e ho voglia di bombolone alla crema».

Manca veramente poco al momento in cui Sophie Codegoni potrà stringere tra le sue braccia la sua bambina Celine. Il momento del parto, infatti, si avvicina: l'influencer dovrebbe giungere al termine della gravidanza intorno alle ultime settimane di aprile.