Sophie Codegoni chiede aiuto alle mamme social: «Questo dicono sia la salvezza, confermate?»

Sophie Codegoni è impegnatissima con la fashion week di Milano: l'influencer infatti, in questi giorni sta correndo da una sfilata all'altra e sta documentando tutto sui propri canali social. Non solo moda però, perché Sophie sta anche organizzando tutto per l'arrivo della sua bambina Celine che nascerà tra qualche mese. Recentemente la compagna di Alessandro Basciano aveva rivelato su Instagram di non avere proprio idea di come preparare il borsone per il parto e proprio per questo ha chiesto aiuto alle mamme social.

Nelle ultime storie Instagram che Sophie Codegoni ha postato sul proprio profilo mostra i diversi outfit che sta utilizzando in occasione delle sfilate della settimana della moda di Milano. L'influencer poi, fa vedere anche una culla elettronica e scrive: «Questa dicono sia la salvezza. Che dite mamme? Confermate?». Sophie si rivolge spesso a chi è già genitore per farsi dare consigli utili per quando arriverà la sua bambina Celine che dovrebbe nascere in aprile. Proprio nei giorni scorsi Sophie ha detto che il suo pancione cresce a vista d'occhio: ogni giorno aumenta e la sua Celine è ora grande come una papaya (dai dati che prende dalla sua applicazione per mamma installata sullo smartphone).

Sophie Codegoni è al settimo mese di gravidanza e ha dichiarato che quello che sta vivendo è uno dei periodi più belli della sua vita. Il suo corpo sta continuando a cambiare ma lei fa sempre le stesse cose: ad esempio alcune sere fa era in discoteca con il compagno Alessandro Basciano.