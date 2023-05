Sophie Codegoni, la figlia Celine Blue posa con la sua linea d'abbigliamento: «La usi per farti pubblicità»

Sophie Codegoni è mamma da pochi giorni e già non mancano le critiche sui social per alcune foto della sua bambina. La piccola Celine Blue è già molto presente sui social dei genitori e dei loro amici vip. Ma alcuni dei post pubblicati hanno scatenato le critiche dei follower. Andiamo a scoprire perché.

L'esposizione mediatica esagerata non è piaciuta a tutti i fan della coppia e c'è chi ha addirittura puntato il dito contro la Codegoni accusandola di usare la figlia come modella. L'ex vippona ha recentemente lanciato infatti la sua collezione di costumi e, dopo la nascita della piccola, anche la sua collezione di vestiti per neonati, mostrandoli spesso indossati dalla sua bambina.

Sotto l'ultimo post, pubblicato da Sophie, i followers si sono molto indignati: «Guarda la pelle delle gambe e delle braccia, è vestita poco», fa notare una persona, «Tutto molto bello ma come l'altra volta non vedi come ha le gambe e braccia sente freddo», aggiunge qualcun altro, «Ma tu questa bambina la tieni per fare la modella così piccolissima» e ancora «Creatura è bellissima ma ha freddo, povera piccola coprila e mettile una copertina sulle gambe….

Hai tempo di pensare alla tua collezione lei non è una modella è una normalissima bimba bellissima».