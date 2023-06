Sophie Codegoni e la piccola Celine: «Ma che brutto carattere che abbiamo» e posta la tenera storia Instagram

Sophie Codegoni è diventata mamma della sua bambina Celine Blue da poche settimane e sul proprio profilo Instagram posta di continuo foto e storie con la neonata. In uno degli ultimi video pubblicati, l'influencer si lamenta del caratterino di Celine che, a detta di Sophie, è una bambina molto attiva e sveglia... in tutti i sensi, dato che, spesso, come molti neonati, le fa trascorrere notti insonni.

In una delle sue ultime storie Instagram, Sophie Codegoni riprende Celine che è stesa nella sua culla. L'influencer e neo mamma cerca di dare il ciuccio alla sua bambina che, però, non ne vuole proprio sapere e, infatti, lo lascia cadere, dimenando la testolina, a lato del suo visino. Sophie, quindi, dice: «Mamma mia ma che brutto carattere che abbiamo qui.

E questo piedino? Io ora te lo mangio».

L'ex gieffina, poi, pubblica un'altra storia in cui scrive: «Non c'è niente di più bello. Ti amo principessina mia». Inoltre, l'influencer aveva pubblicato una storia in cui, con Celine in braccio, ballava davanti allo specchio e aveva aggiunto la didascalia: «Noi amiamo High School Musical».

Nei giorni scorsi, Sophie Codegoni si è ritrovata in mezzo alla polemica scatenata da alcuni suoi follower che l'hanno accusata di usara la figlia per pubblicizzare la sua nuova linea di abbigliamento per bambini. L'influencer, però, non ha risposto a nessuno degli attacchi social ricevuti.