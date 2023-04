Sophie Codegoni arrabbiata con Alessandro Basciano: «Non sapete cosa mi ha fatto»

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si stanno godendo gli ultimi giorni da fidanzatini perché tra poco saranno in tre: la loro bambina Celine, infatti, dovrebbe nascere verso la fine del mese di aprile. L'influencer, nelle scorse ore, ha postato una storia in cui racconta il motivo per cui ha passato una domenica all'insegna del nervosismo: non le è proprio piaciuto ciò che le ha fatto il fidanzato. In realtà, però, non è come sembra.

Sophie Codegoni ha postato una storia Instagram in cui dice: «Comunque non vi ho raccontato che stanotte ho fatto un incubo dove Basciano mi ha fatto un torto terribile e quindi è tutta la mattina che sono frastornata, arrabbiata e delusa da lui. Il fatto è che io so che era un incubo, però, era talmente realistico che mi sembrava di essere lì. Infatti, mi sono svegliata e l'ho guardato malissimo», conclude ridendo l'influencer. Il torto terribile che il deejay aveva commesso nell'incubo di Sophie, era un tradimento.

Nella storia successiva, poi, Sophie Codegoni ha postato alcune risposte delle sue follower e alcune scrivono: «No va be è successo anche a me questa notte, mi sono svegliata stamattina arrabbiatissima con mio marito». Al messaggio l'influencer ha risposto: «Tutte così siamo, se vi faccio vedere cosa gli ho scritto appena si è svegliato, vi faccio volare», poi però, Sophie non ha pubblicato nulla.