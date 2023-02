Sophie Codegoni, il cambiamento durante la notte: «Vi giuro, è grande il doppio del solito»

Sophie Codegoni è entrata nel sesto mese di gravidanza. La compagna di Alessandro Basciano, sempre più felice e raggiante in attesa del suo primo figlio, non esita a mettere in mostra sul suo profilo Instagram il pancino ormai ben visibile.

Oggi l'influencer ha dato un buongiorno diverso e piuttosto ironico ai follower: Sophie ha confessato che il pancino durante la notte ha subito un grande cambiamento...

È tornato tutto alla normalità per Sophie Codegoni? Qualche giorno fa l'influencer aveva fatto allarmare i fan per essersi assentata dai social. La fidanzata di Alessandro Basciano ha poi spiegato di essere stata ricoverata in ospedale a causa di alcuni problemi al rene.

«Ragazze questa notte mi è esplosa la pancia», ha esordito l'ex concorrente del Grande Fratello Vip a corredo di una mini clip in cui dolcemente accarezza il suo pancino. «Vi giuro, è grande il doppio del solito», ha concluso Sophie aggiungendo una emoticon con la risata.

Il dolore era diventato insopportabile, per cui l’ex gieffina è dovuta correre in ospedale per fare un’ecografia. All'influencer è stato consigliato di condurre una vita più tranquilla, senza stress, perché anche se le coliche non sono troppo gravi, se non vi si presta attenzione potrebbero durare fino alla fine della gravidanza.