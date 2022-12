Sophie Codegoni incinta: «Ecco il 'pancino' della felicità, 16 settimane»

Sophie Codegoni è in dolce attesa. L'ex gieffina insieme al compagno Alessandro Basciano diventeranno presto genitori. A pochi mesi dall'acquisto della loro prima casa insieme a Milano e dalla proposta di matrimonio da favola al Lido di Venezia, i due ex vipponi ricevono la notizia più bella: «16 settimane», scrive lei su Instagram entrando nei dettagli e svelando di essere entrata da poco al quarto mese di gravidanza.

Sophie, a 21 anni, è in attesa del suo primo figlio. «Il pancino della felicità», scrive a corredo di una foto in cui mostra per la prima volta il pancino appena appena accennato mentre lo tiene delicatamente con le mani. Felici e sorridenti più che mai, i due futuri genitori sono pronti ad accogliere il loro bebè.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip un anno fa: «E voi credete nel destino?» ha scritto, infatti, l'influencer emozionata accanto al video dell'ecografia che le conferma di essere incinta. «17-12-21: la prima volta che il mio sguardo si incrociò con il tuo... Da lì capì che con te avrei potuto condividere la mia vita».