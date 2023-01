Sophie Codegoni incinta, «col pancione è un'impresa vestirmi...». Poi, la confessione sui chili presi in gravidanza

Sophie Codegoni sta per entrare nel sesto mese di gravidanza e il pancione, ormai ben formato, comincia a crescere sempre di più, al punto da impedirle di indossare alcuni capi: «Non riesco più ad entrare nei jeans», ha raccontato l'infleuncer che presto, insieme al compagno Alessandro Basciano diventerà genitore per la prima volta di una piccola femminuccia.

La gravidanza

Sophie Codegoni ha festeggiato il suo 22esimo compleanno in uno dei luoghi più romantici del mondo: Parigi. Il viaggio è stata un'idea e una sorpresa organizzata dal fidanzato e futuro papà Alessandro Basciano. Tornata a Roma e alle solite abitudini, l'influencer ha lasciato tra le Instagram stories un box di domande aperte per i follower.

La domanda più gettonata? «Ma quanti chili hai preso in gravidanza?», ha chiesto un utente. E Sophie ha risposto sinceramente dicendo di non conoscere la risposta perché non vuole farsi influenzare dal peso: «Non mi voglio fissare... ascolto il mio corpo e cerco di avere un'alimentazione sana ed equilibrato», ha chiosato l'influencer svelando il mistero.