Sophie Codegoni mamma, pioggia di critiche sul web per le foto di Celine: «Vergognoso, usata come un manichino. Non si fanno i figli per soldi»

Sophie Codegoni è da poco diventata mamma e gli haters si scatenano. Celine Blue è innegabilmente bellissima, i fan pensano che somigli a papà Alessandro Basciano, e i neo genitori sono innamoratissimi. Ma ad accendere le critiche è l'esposizione sui social della piccolina che secondo gli utenti è esagerata. Celine è già una star su Instagram e ha già una linea di abbigliamento a lei ispirata. L'ultimo post dell'ex gieffina con protagonista la bimba ha però fatto infuriare i fan.

Sophie Codegoni mamma, pioggia di critiche sul web

La piccola Celine ha indosso una tutina a strisce con una fascia fucsia con fiocco in testa, braccia e gambine sono scoperte, e i fan si scatenano. «Coprite questa bimba, ha freddo» e anche «Tutto molto bello ma come l’altra volta non vedi come ha le gambe e braccia, sente freddo».