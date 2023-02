Sophie Codegoni, il pancino cresce. La dolce dedica alla bimba in arrivo: «Io e papà ti sentiamo»

Sophie Codegoni ha postato una dolce foto sulle proprie storie Instagram. L'influencer tiene la mano del compagno Alessandro Basciano sopra il suo pancino e alla sua bambina Celine scrive: «Io e papà ti sentiamo» con tre cuoricini rosa sotto alla dedica. L'influencer sta aspettando la sua prima figlia e spesso racconta come stia vivendo uno dei periodi più magici e intensi della sua vita. Sophie ha spiegato che nonostante il suo corpo sia in continuo cambiamento, non ha paura, anzi: quella che sta vivendo è un'avventura bellissima.

Celine, la bambina di Sophie Codegoni e del compagno Alessandro Basciano, dovrebbe nascere tra qualche mese, più precisamente ad aprile. L'influencer tiene aggiornati i propri follower su Instagram mostrando come il suo pancino cresca a vista d'occhio e a volte racconta di come ormai i suoi vestiti non le entrino più e quindi debba riccorrere a quelli del fidanzato.

Nonostante la gravidanza, Sophie Codegoni continua a lavorare e a portare avanti i suoi progetti lavorativi: l'influencer tra uno scatto e l'altro e la conduzione del programma web Casa Chi, ha le giornate molto impegnate.