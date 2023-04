Sophie Codegoni scatenata alla festa di Giulia Salemi: il pancione si vede sempre di più

Sophie Codegoni è stata una delle invitate alla festa super esclusiva che Giulia Salemi ha organizzato in occasione dei suoi 30 anni. L'influencer si è presentata in compagnia del fidanzato Alessandro Basciano con il quale ha scattato foto tenerissime tra un abbraccio e un bacio. Sophie, nonostante il pancione davvero grande, si è goduta appieno la serata e non ha rinunciato a ballare insieme ai suoi amici.

Al termine della festa di compleanno di Giulia Salemi, Sophie ha postato tutte le foto sul proprio profilo Instagram: negli scatti appare felice e sorridente. La sua gravidanza è quasi giunta al termine: mancano pochi giorni e poi l'influencer terrà in braccio la sua bambina Celine. Recentemente, Sophie ha raccontato di avere finito di preparare tutto per l'arrivo della figlia che dovrebbe nascere intorno al 20 aprile.

Sophie Codegoni sta cercando di godersi in serenità la sua gravidanza, anche se, ha dichiarato che a volte teme di non essere all'altezza: fare la mamma del resto è il mestiere più difficile del mondo. L'influencer, comunque, ha anche spiegato di essere abbastanza tranquilla perché sa che una volta che vedrà Celine le verrà tutto naturale e spontaneo.