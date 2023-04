Sophie Codegoni in partenza: «Ultimo viaggio prima dell'arrivo di Celine». Ma non svela la destinazione

Sophie Codegoni è molto attiva sui propri profili social e proprio per questo racconta sempre cosa fa ai suoi numerosi follower. L'influencer, in una delle ultime storie che ha pubblicato, ha fatto sapere che è in partenza con il fidanzato Alessandro Basciano e che questa sarà l'ultima vacanza di coppia prima dell'arrivo della sua bambina Celine.

In una delle ultime storie Instagram che Sophie Codegoni ha postato, racconta: «Lunedì si parte, faremo un ultimo viaggetto perché poi entrerò nella 36esima settimana e non potrò più prendere l'aereo, quindi ho pensato potessimo approfittare di questo ultimo periodo da soli perché poi saremo in tre. Non vi dico dove andremo ma solo che avevo anche una voglia alimentare particolare... poi capirete. E volevo anche farvi vedere i miei nuovi costumi indossati in spiaggia». Anche se Sophie non ha, quindi, detto dove è diretta con Alessandro Basciano, ha lasciato intendere che si tratti di una meta calda.

Sophie Codegoni ha vissuto in maniera molto serena la sua prima gravidanza. L'influencer ha sempre detto di essere molto felice e serena e di non vedere l'ora di incontrare la sua bambina che nascerà a breve.