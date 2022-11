Verissimo, Stash: «Vi presento Giulia, la mamma delle mie figlie Grace e Imagine. Io giudice ad Amici? Se Maria mi chiamerà, ci sarò»

Stash, frontman dei The Kolors, è ospite a Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin il giudice di Amici 20 presenta la mamma delle sue figlie Grace e Imagine che definisce «il miracolo arrivato nella mia vita da un giorno all'altro».

Stash a Verissimo: «Giudice ad Amici? Non si sa mai»

Si chiama Giulia Belmonte la compagna che il cantante dei The Kolors ha tenuto fino a questo momento lontano dalle telecamere e dai salotti televisivi. Quella a Verissimo è per loro la prima volta in assoluto come ospiti di una trasmissione televisiva.

Un amore sbocciato a Milano all'interno di una libreria. Dopo un'intensa frequentazione nasce il sentimento fino al 3 dicembre 2020, quando nasce la primogenita Grace. Poco dopo la nascita della piccola Imagine, chiamata così in onore del celebre brano di John Lennon. «Io penso che un figlio si un dono», afferma in studio Stash.

Tra i temi affrontati anche la musica, tornata dal vivo dopo lo stop della pandemia. «L'anno scorso abbiamo fatto una ventina di date ma anche il tour dell'anno scorso ha avuto il suo perché ma quello di quest'anno è atto spaziale».

«Io giudice ad Amici anche in questa edizione? Ancora non si sa. Se Maria lo vorrà io ci sarò, è lei che decide».