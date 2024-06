Stefano De Martino cambia casa: il nuovo appartamento a Milano (prima del trasloco a Roma per Affari tuoi)

Stefano De Martino cambia casa. Trasloca. Di poche centinaia di metri. Nessun investimento immobiliare. Va a vivere in un nuovo appartamento, quello precedente non era più disponibile, ma sempre in affitto. A settembre l'ex marito di Belen Rodriguez si trasferirà a Roma per condurre Affari tuoi. Lo farà tutti i giorni. Un passo in avanti nella sua carriera soprattutto perché oggi la Rai lo ha individuato come l’erede naturale di Amadeus.

Il trasloco

Nel paparazzato di Chi si vede Stefano De Martino impegnato in prima linea mentre porta su e giù scatoloni per caricarli sul furgone. È sempre rimasto il ragazzo nato e cresciuto a Torre dell'Annunziata.

Quello semplice, che piace a tutti.

A 34 anni Stefano è papà di un bambino a cui vuole molto bene. Un bambino frutto dell'amore con Belen Rodriguez da cui non si vuole allontanare nonostante gli impegni di lavoro lo porteranno a stare lontano quasi tutta la settimana. Ma nel weekend vuole stare con lui, vicino a lui. Per questo pur cambiando casa ha deciso di restare vicino a dove vive con la madre.

E come mostra la paparazzata di Chi, Stefano ha già mostrato la loro nuova casa a Santiago sempre molto affettuoso nei confronti di suo padre. Non a caso si tengono ancora mano nella mano.