Susanna Giovanardi tra tennis e amore: «Andrea Preti? Aspetto la proposta di matrimonio»

Susanna Giovanardi gioca a tennis dall'età di 5 anni (sua mamma è una maestra di tennis). Oggi ne ha 23 ed è considerata la più bella tennista in circolazione. Tanto bella da vincere quasi l'ottantesimo concorso di Miss Italia organizzato da Patrizia Mirigliani. «Ma anche se non ho raggiunto la vittoria finale, Miss Italia mi ha comunque lasciato tantissimo: mi ha dato la possibilità di trovare l’amore. Se non avessi partecipato, probabilmente sarei ancora single...». Al settimanale Di Più racconta che seduto in prima fila c'era Andrea Preti, attore e produttore con una passato anche a L’Isola dei Famosi. Un ragazzo che ha fatto di tutto per conoscerla. E così è stato.

«A distanza di qualche giorno, da Andrea mi arrivò una richiesta di amicizia attraverso i social e iniziammo a conoscerci meglio. Par- timmo da zero: “Il mio colore preferito è il verde”, mi disse. “Anche il mio”, risposi io e lui, da quel momento, iniziò a mandarmi dei cuori verdi a ogni messaggio. Mi chiese il numero di telefono, mi fidai. Quindici giorni dopo provammo a uscire e oggi, a distanza di tre anni, continua a essere il mio unico e grande amore».

Un amore che in passato ha avuto delle compagne famose come Flavia Pennetta e Claudia Gerini. Ma neesuna gelosia. «Lui ha dieci anni più di me, è giusto che abbia avuto delle storie in più. Però, sono tranquillissima: non ci piace essere gelosi l’uno dell’altra, conviviamo e abbiamo le stesse abitudini». Un amore promosso anche da mamma e papà: «È stato un amore a prima vista». E ora il matrimonio? A Di Più Susanna svela addiritura che «di matrimonio io e Andrea abbiamo già parlato, è ovvio, perché dopo tre anni è normale. Siamo entrambi molto innamorati e nel futuro succederà. Aspetto la sua proposta. Il momento giusto, ne sono certa, prima o poi arriverà. Più avanti però, io ho appena ripreso a giocare dopo un infortunio al gomito e devo recuperare tornei e posizioni in classifica a livello italiano e internazionale».

«A dodici anni sono diventata campionessa italiana, poi tutto è stato un crescendo. Ho iniziato a girare il mondo per prendere parte ai tornei più importanti, per farmi conoscere. Ora ho una serie di tornei per classificarmi a livello mondiale. Poi, è chiaro, aspetto la proposta di nozze».