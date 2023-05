Teresa Langella e Andrea Dal Corso in vacanza alle Maldive: «Sono scioccata, non mi era mai successo»

Prosegue a gonfie vele la storia d'amore tra Teresa Langella, ex tronista di Uomini e Donne e Andrea Del Corso. La coppia, nata negli studi televisivi di Uomini e Donne si sposeranno. La data non è stata ancora fissata ma è stato individuato il periodo, che sarà tra maggio e giugno 2024. Dopo la proposta di matrimonio, durante il viaggio alle Seychelles, la coppia nelle ultime ore si è regalato un altro viaggio alle Maldive. Lì però qualcosa è andato storto. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Nelle ultime ore, Teresa Langella ha pubblicato nelle sue Instagram stories una foto che ha messo in allarme i suoi fan.

L'ex tronista di Uomini e Donne si è ustionata la testa e ha chiesto consigli su come fare per risolvere questo problema. «Ragazze vi ricordate il bruciore dopo l'ustione alla testa? Adesso mi prude e sto spellando al centro della testa. Cosa faccio?», ha chiesto Teresa ai suoi fan.

«Comunque una cosa del genere non mi era mai successa. Io scioccata. Fa un poì senso, lo so. Grazie per i vostri consigli», ha concluso l'ex tronista.