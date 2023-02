Teresa Langella e Andrea Dal Corso, proposta di matrimonio in elicottero alle Seychelles: «Non ho mai pianto così tanto»

Teresa Langella e Andrea Dal Corso si sposano. Ad annunciare la lieta notizia sui social è stata la coppia, che ha condiviso il video della romantica proposta di matrimonio: non una qualunque, bensì a bordo di un elicottero. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne, infatti, ha approfittato della vacanza alle Seychelles per noleggiare l'aeromobile e fare alla sua Teresa la proposta di matrimonio: «Ha detto sì».

Un elicottero, una vista mozzafiato e una scritta sulla sabbia: «Terry vuoi sposarmi?». Il video condiviso su Instagram mostra il momento in cui i due sono in volo prima di arrivare sulla spiaggia. Durante il viaggio, Andrea ha raccontato a Teresa: «In quest’isola abbiamo trovato il cocco più grande al mondo e la tartaruga più grande al mondo. Il cocco de mer rappresenta la maternità mentre la tartaruga è un po’ il simbolo della longevità. Io ti vedo come la madre dei miei figli e ti vorrei al mio fianco per tutta la vita». Poi, dall'elicottero Teresa si è accorta del testo scritto sulla sabbia e si è lasciata andare in un pianto di commozione.

«E chi se lo sarebbe mai aspettato. Mi dicesti: «In uno di questi post-it c’è scritto il luogo in cui ti chiederò di sposarmi» e quel giorno è oggi! Non ho mai pianto così tanto in tutta la mia vita, ho ancora le mani che mi tremano e il fiato corto, cortissimo. Continuavo a ripetermi che non era possibile, che tutto quello non era reale, perché un’ Emozione così grande.. ferma il tempo. Ho detto Sì… all’uomo che sognavo sin da bambina, al padre dei miei figli, ti ho detto Sì perché sei tutta la mia vita e voglio vivere con te per il resto dei miei giorni, noi due, mano nella mano con i capelli bianchi e qualche ruga in più. Ti amo oltre ogni cosa. E adesso ti prego, chiedimi ancora, cos’è la felicità?», queste le parole condivise a corredo del video che mostra la proposta di matrimonio che ha fatto sognare i follower e i fan della coppia.