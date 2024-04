Teresa Urquijo, la cugina di re Felipe di Spagna sposa il sindaco di Madrid: l'abito da sogno con 3 metri di strascico

Lei è Teresa Urquijo, figlia della cugina dell'ex re Juan Carlos I di Spagna e cugina del re Felipe. Lui è José Luis Martínez Almeida, sindaco di Madrid. E il loro matrimonio, celebrato lo scorso 6 aprile nella chiesa di San Francisco Borja, nel cuore della capitale spagnola, è stato l'evento dell'anno in Spagna.

Il ricevimento

Gli sposi, che hanno reso pubblica la propria relazione solo a giugno dell'anno scorso, dopo la celebrazione avrebbero proseguito i festeggiamenti presso la vasta tenuta immersa nella natura della nonna di lei, Teresa de Borbón-Parma, cugina di Juan Carlos I, con la quale la sposa sembra avere un legame molto forte.

L'abito da sposa

Ma c'è una curiosità sulle nozze che riguarda proprio l'abito da sposa appartenuto alla nonna, Teresa de Borbón-Parma.

L'abito bianco indossato per il suo sì al sindaco madrileno, infatti, è proprio lo stesso, sebbene riadattato, indossato dalla nonna nel giorno delle sue nozze, il 16 aprile del 1961. Ma c'è di più. Lo stesso capo, come riporta Vanitatis, avrebbe fatto una seconda apparizione prima delle attuali celebrazioni, ovvero al matrimonio della figlia di Teresa de Borbón-Parma, nonché madre dell'attuale sposa, celebrato sempre il 16 aprile, ma del 1995.

L'abito passato di generazione in generazione è stato creato agli inizi degli anni Sessanta da Pedro Rodríguez, designer spagnolo molto stimato da Cristóbal Balenciaga. Realizzato in tessuto broccato con base in raso e ricamato con fili d'argento, a differenza dell'attuale versione, all'epoca presentava una vita molto avvitata, uno scollo a barca e una gonna a tulipano vaporosa. Ventinove anni dopo, ovvero oggi, l'amato wedding dress viene rispolverato di nuovo, continuando così la tradizione di famiglia. Anche Teresa, come la nonna, ha optato per un velo in tulle di seta che si sovrappone al lungo strascico - a quante pare di quasi 3 metri.