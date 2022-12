Tiziano Ferro, il primo Natale da papà e la dedica speciale sui social: «Ecco il mio augurio...»

Tiziano Ferro festeggia il suo primo Natale da papà. Per il cantautore di Latina si sta per concludere un anno magico, forse il più bello della sua vita: l'anno in cui insieme al marito Victor Allen è diventato papà di due splendidi bambini, Margherita e Andreas. Tiziano ha voluto mandare un messaggio di auguri ai suoi follower: «Buone Feste amici miei».

Il post di Tiziano Ferro

«Che qualcuno vi sappia amare e saper proteggere come meritate. Questo il mio augurio», ha scritto Tiziano Ferro a corredo di una foto che ha fatto commuovere tutti i fan: uno scatto che lo ritrae insieme al figlio Andreas mentre si scambiano un tenero abbraccio.

Con lo sguardo sereno e felice, Tiziano ferro ha augurato il meglio ai suoi fan condividendo una foto intima e personale con il suo bambino prima del cenone della Vigilia di Natale. Tra i commenti, diversi colleghi e amici hanno ringraziato il cantante per le splendide parole: «Buon Natale a voi 4 amori», ha scritto Laura Pausini. «Caro Tiziano, sei tu che fai il regalo a noi con questa foto, con tutto questo amore che per fortuna condividi con noi. Grazie di cuore e ti auguro un Natale e un anno nuovo come te… speciale», ha aggiunto Pamela Prati.