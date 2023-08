Tizzano-Atar nuovo amore da Capri verso Hollywood

Francesca Tizzano, ventiseienne attrice sorrentina dall'inglese perfetto messo in mostra in film come «Lamborghini» e «Double Soul» oltre che nella serie «Fbi international», punta a Hollywood per nuove sfide. E in dolce compagnia, con un fidanzato nuovo di zecca, l’imprenditore Israelo- americano Danny Atar. I due «piccioncini» sono balzati alle cronache dei gossip lo scorso fine settimana a Capri nel più classico dei modi: albergo con vista sulla collina di Tiberio, cena da Paolino e baldoria all’Anema e Core. Nei giorni successivi, poi, per la bellissima, prossima protagonista del nuovo film di Jerry Calkà, e il business men escursioni sulla costiera amalfitana e ora fuga a Istanbul per consolidare l'armonia lontani da occhi indiscreti. Se sono rose fioriranno…