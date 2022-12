Tony Garnett vola (di nuovo) dalla rifugiata ucraina: «L'ho riportata a casa». L'ex moglie: «Sono tornati insieme? Si meritano l'un l'altro»

Aveva lasciato la moglie e le figlie per la rifugiata ucraina di 22 anni, poi si era lasciato anche con lei ed era tornato dalla moglie, ma ora a distanza di qualche mese Tony Garnett è tornato ad abbracciare Sofia Karkadym. L'intricate vicende amorose di Tony e Sofia sembrano proprio non voler lasciare le copertine dei giornali: così ora, venerdì 16 dicembre 2022 (a distanza di 7 mesi) si torna a parlare di loro.

Tony e la rifugiata ucraina di nuovo insieme

Era finita a coltellate con accuse da parte di lui di una forte dipendenza dell'ucraina all'alcol e ad atteggiamenti aggressive e invece lei accusava lui di essere un giocatore d'azzardo. Insomma se ne erano dette di tutti i colori anche di fronte alle forze dell'ordine, ma ora Tony è volato in Ucrania per riprendersi la "sua" Sofia: «Penso che possiamo farlo funzionare. È una donna davvero attraente e ha sempre cose interessanti di cui parlare. Voglio conoscerla molto meglio e questa volta prenderemo le cose più lentamente».

La loro storia

La guardia giurata Tony si era innamorato di Sofiia lo scorso maggio dopo che lui e la sua compagna, Lorna avevano invitato la rifugiata nella loro casa a Bradford, nel West Yorkshire, per portarla via dalla guerra. Poi dieci giorni dopo Tony e Sofia piu' innamorati che mai se ne vanno da quella casa, il 29enne abbandona la sua famiglia, e vanno a vivere in un cottage in affitto a Bradford. Sembrava un idillio: foto e copertine ovunque. Ma poi tutto cambia: Tony comincia ad accusare Sofiia di essere spesso ubriaca e violenta. Inoltre la giovane ragazza, a detta di Garnett, era anche molto gelosa delle sue fglie. Poi una violenta lite, Tony chiama la polizia e Sofiia finisce in manette per molestie. L'ucraina a quel punto decide di tornare nella sua terra.

L'amore trionfa su tutto

Ma i due non si sono mai allontanati davvero: tra videochiamate e messaggi i contatti sono stati costanti, così lui ha deciso di andarsela a "riprendere". È volato in Polonia ed è salito su un autobus per attraversare il confine prima di arrivare ore dopo nella casa della famiglia della giovane che si trova in un villaggio a poche ore da Lviv. Si sono rivisti e la passione e l'amore è riscoppiato così sono tornati a vivere nello Yorkshire. « Sono andato in Ucraina e l'ho riportata indietro. Non era un bel posto dove stare». Tony ha detto al Daily Mail: «Ad essere onesti, mi era mancata e anche la mia rabbia verso di lei si era placata. Mi ha promesso che non avrebbe mai più toccato alcolici e da quel giorno in cui sono andato a trovarla in Ucraina non ha più toccato alcolici». Garnett ha aggiunto: «L'accoglienza che ho ricevuto dalla sua famiglia è stata incredibile. Proviene da una famiglia molto simpatica e sono tutti molto affettuosi. Hanno riposto la loro fiducia in me per prendermi cura della loro figlia ed è quello che farò. Ho dato loro la mia promessa».

«Avevano letto di quello che era successo tra noi e di quanto fosse stato difficile per lei quando le avevo detto che era tutto finito. Ma non sono stati giudicanti e vogliono solo quello che vuole Sofiia».

La crisi

Così Tony spiega banche da dove è cominciata quella crisi: «Era un periodo economicamente difficile lei beveva, tipo, fino a dieci lattine di birra al giorno. Come guardia di sicurezza, dovrei avere un profilo basso, ma poiché sono stato in televisione e sui giornali, ora il lavoro è difficile per me. E devo trovarmene uno»

I progetti

E i progetti tra due si fanno sempre piu' seri: «Amo molto Tony e mi piacerebbe sposarlo quando potremo. Mi è davvero mancato. Ero molto arrabbiata con me stessa perché bevev troppo ma oa ho smesso. Sono contento che sia venuto in Ucraina per riportarmi indietro e questo mi ha dimostrato che ci tiene davvero a me. Tutto quello che è successo prima era solo a causa della tensione e della solitudine che ho provato lasciando la mia famiglia alle spalle. Voglio avere figli con lui e alla fine sposarmi. Amo lo Yorkshire e il popolo britannico è stato molto gentile con me ovunque io sia andato. È bello essere tornati. Spero che io e Tony possiamo stare insieme per sempre. Stiamo molto bene insieme, ma le discussioni hanno rovinato tutto».

Bene l'amore ha trionfato, ma l'ex moglie di lui (e molti altri) dubita sulla veridicità del rapporto: «È un bravo papà, ma sono sorpresa che siano tornati come coppia. Ma si meritano l'un l'altro per quanto mi riguarda».