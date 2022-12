Totti, Cristian come papà Francesco: selfie sui social con la fidanzata Melissa

Cristian Totti come papà Francesco. Il primogenito dell'ormai ex coppia Totti - Ilary è sempre più innamorato. E, come il padre, ormai non si nasconde più neanche sui social. Per la prima volta, Cristian ha pubblicato un post in cui abbraccia la fidanzata Melissa, ed entrambi sorridono felici e innamorati. Il 17enne è legato alla fidanzata da tempo e spesso ha pubblicato stories in cui si mostrava ai follower insieme a lei, confermando l'amore reciproco.

Il primogenito di Francesco Totti ha passato diverse settimane in Qatar col padre per seguire da vicino i mondiali. Appassionato di calcio come l'ex Capitano della Roma, Cristian sta seguendo le orme del padre, giocando a calcio.

L'amore in casa Totti

Sembra, dunque, che l'amore in casa Totti sia sempre più presente. Dalla chiacchieratissima separazione tra Totti e Ilary, sembra che ora le acque si siano placate ed entrambi siano tornati a sorridere accanto ai rispettivi partner. Se lo scandalo Noemi Bocchi ha indignato tutti, perchè considerato uno dei motivi della rottura della storica coppia dello spettacolo, la nuova fiamma di Ilary, Bastian, ha fatto meno scalpore. Ormai da settimane, i giornali riportano viaggi, eventi e scappatelle delle neo coppie Ilary - Bastian e Francesco - Noemi.