Totti, sorpresa per il figlio Cristian: il messaggio sui maxischermi prima del derby per il compleanno

Francesco Totti non è in tribuna per Roma-Lazio, ma il figlio Cristian ha ricevuto una bellissima sorpresa dal papà allo stadio Olimpico a pochi minuti dal derby tra Roma-Lazio. Oggi il primogenito della casa ha compiuto 17 anni e l'ex capitano - che è stato con lui a pranzo davanti al castello di Santa Severa all'Isola del Pescatore, il ristorante preferito dalla famiglia - ha fatto proiettare dai tabelloni dello stadio una toccante foto che lo ritrae insieme a Cristian nel giorno del suo addio al calcio del 28 maggio 2017. Cristian è arrivato in tribuna Monte Mario con la sorella Chanel dopo essere stati accompagnati da un'automobile. Non saranno invece sugli spalti né mamma Ilary né l'ex capitano della Roma.