Totti e Ilary Blasi, il 14 marzo in tribunale al via la causa per la separazione

Appena rientrato dall’allegra vacanza tra Miami, Honduras e Caraibi con famiglia allargata al seguito (Cristian, Chanel e Isabel, la compagna Noemi Bocchi e i suoi due figli, Sofia e Tommaso, gli amici Giancarlo Pantano e Emanuele Maurizi con annessi e connessi, più la guardia del corpo personale), Francesco Totti ha subito dovuto affrontare la dura realtà. Prima grana: le indiscrezioni pubblicate dal quotidiano La Verità su presunti bonifici milionari e misteriosi movimenti di denaro dai suoi conti correnti, legati al gioco d’azzardo, su cui starebbe indagando l'antiriciclaggio.

Il giorno della separazione

Accuse su cui l'ex capitano della Roma ha deciso di restare in silenzio, almeno per ora. Dopo di che gli resta sempre da risolvere il problema n.1, ovvero la separazione da Ilary, anche lei appena rincasata dalla vacanza thailandese con Bastian Muller, l’imprenditore tedesco con cui si accompagna da qualche mese («mi sento rinata», avrebbe confessato non si sa bene dove e a chi, ma tant’è). Al momento c’è soltanto una data segnata con un cerchietto rosso sul calendario: il 14 marzo 2023, un martedì. E’ il giorno in cui è stata fissata la prima udienza per la separazione giudiziale tra Francesco Totti e Ilary Blasi.

Non resta molto tempo per scongiurare una battaglia legale che potrebbe durare quasi tre anni. Scrive il Corriere Della Sera. Ma i rispettivi avvocati – Antonio Conte per lui e Alessandro Simeone per lei – da mesi stanno provando a raggiungere un accordo e si sono visti più volte in segreto, anche sotto Natale. Ore e ore di trattative fiume. Ma la negoziazione è faticosa. E poi c’è sempre la causa civile per la guerra del guardaroba: borse contro Rolex. Conclusa quella dell’11 novembre 2022 dovrebbe svolgersi la prossima, interlocutoria. Dopo di che il giudice Francesco Frettoni, della settima sezione civile del Tribunale di Roma, riprenderà l’istruttoria. Le parti gli avrebbero chiesto di ascoltare cinque testimoni a testa.