La separazione più attesa dell’anno non è ancora iniziata e già è slittata. Francesco Totti e Ilary Blasi non solo non hanno raggiunto un accordo extragiudiziale sul mantenimento e l’affidamento dei tre figli, ma nemmeno sulla data d’inizio della causa sono riusciti a trovare la quadra. La prima udienza, quella di comparizione dei coniugi davanti al presidente del Tribunale (o un giudice da lui delegato), era stata fissata per domani mattina. L’ex capitano della Roma e l’ex “letterina” si sarebbero dovuti ritrovare, per la terza volta, in un’aula del palazzo di giustizia civile della Capitale. Ma poi uno dei due, molto probabilmente Totti, ha chiesto e ottenuto un differimento dell’udienza cosiddetta “presidenziale”. Forse perché lui si è costituito in giudizio soltanto giovedì scorso, a cinque giorni dalla data di inizio della separazione giudiziale, e aveva bisogno di più tempo per preparare la sua difesa.

IL TIRA E MOLLA DELLE DATE

È stata infatti la Blasi, il 24 ottobre scorso, a presentare il ricorso. Il 7 novembre, ossia quattro giorni dopo che era stato designato il giudice e fissata la prima udienza al 14 marzo 2023, la difesa della conduttrice di Mediaset ha presentato un’istanza al Tribunale chiedendo l’anticipazione dell’inizio della causa. Quasi avesse fretta di definire subito i termini della separazione. Questa richiesta, tuttavia, il 9 novembre è stata rigettata dal giudice, che non ha ravvisato evidentemente motivi d’urgenza tali da “far passare avanti” i coniugi vip rispetti agli altri. Nel frattempo i legali di Ilary, gli avvocati Alessandro Simeone e Pompilia Rossi, hanno depositato altri atti. Non è ancora chiaro se tra questi atti ci sia anche una richiesta di addebito o se, nel caso, verrà presentata inseguito dalla presentatrice dell’Isola dei famosi. Quando i coniugi si separano, infatti, capita che uno attribuisca all’altro la colpa della rottura del matrimonio, in altre parole, gli “addebita” la separazione. Questo comporta delle conseguenze patrimoniali, come la perdita del diritto di percepire l’assegno di mantenimento e dei diritti successori. Il giudice riconosce l’addebito solo se viene accertata la violazione dei doveri coniugali (come quello di fedeltà) e se viene dimostrato che il rapporto è naufragato per via del tradimento.

IL CONTENZIOSO SUI ROLEX

Le prime due volte che la coppia più famosa di Roma si è ritrovata davanti a un altro giudice, Francesco Frettoni della settima sezione civile, è stato quando ha avuto un faccia a faccia nell’ambito del contenzioso avviato da Ilary per ottenere la restituzione di gioielli, borse e scarpe griffate che Francesco le aveva fatto sparire dall’armadio la scorsa estate. Gli accessori, poi, sono stati ritrovati nella spa della loro villa all’Eur, ma mancano ancora all’appello i gioielli. Tra l’altro l’ex calciatore, difeso dall’avvocato Antonio Conte, ha contestualmente chiesto alla moglie di riavere i suoi Rolex, che valgono oltre un milione di euro e che erano custoditi in una cassetta di sicurezza (cointestata) in banca. Quella causa non si è ancora conclusa, perché il giudice - dopo aver ascoltato la versione di entrambi - si è riservato per decidere se ascoltare anche i testimoni che hanno citato i coniugi (tra amici e parenti) o se ha sufficienti elementi per emettere la sentenza.

Gli oggetti di maggior valore del “bottino” conteso sono i Rolex. Ilary sostiene si tratti di orologi unisex che il marito le aveva regalato e che usava lei; lui sostiene che siano modelli da uomo e avrebbe prodotto nel giudizio il certificato che ne attesta la sua proprietà (specie del Rolex più prezioso, che vale da solo tra i 700 e i 900mila euro). Ma in questo tipo di causa non importa chi sia stato ad acquistare l’oggetto conteso: quello che conta è dimostrarne l’utilizzo. Potrebbe quindi scattare la “prova del cinturino”, per dimostrare - in base alla sua larghezza - chi usasse abitualmente i preziosi orologi.

IL NUOVO COMPAGNO DI ILARY

Intanto sabato la conduttrice di Mediaset ha condiviso sul proprio profilo Instagram una dichiarazione d’amore pubblica per Bastian Muller, in occasione del compleanno del nuovo fidanzato (che cade all’indomani di quello della terza figlia Isabel), con allegata una serie di scatti delle loro vacanze degli ultimi mesi: da quelle sulla neve ai romantici momenti in piscina. Insomma, per una favola che finisce senza lieto fine in tribunale, ce n’è un’altra patinata che inizia sui social.