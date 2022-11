Totti e Ilary Blasi finiscono sul New York Times: «Una disordinata separazione che offusca la leggenda del calcio»

La separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi finisce oltreoceano sulle colonne dello storico New York Times. Dai comunicati diffusi prima dell’estate, alle vacanze della showgirl in Tanzania, fino ad arrivare alla «guerra del guardaroba» (citando Il Messaggero) e a quella per i Rolex scomparsi. Si parla anche di Noemi Bocchi «non del tutto diversa dalla signora Blasi» e del procedimento che vedrà i due (ex) coniugi incontrarsi in tribunale il prossimo 11 novembre. Un articolo dettagliatissimo dal titolo «Una disordinata separazione offusca una leggenda del calcio romano». Secondo il New York Times, infatti, l’immagine di Totti sarebbe a rischio per via delle sue vicende private «Francesco Totti e Ilary Blasi una volta condividevano un amore da libro delle favole. Ora lei nasconde i suoi Rolex e lui tiene in ostaggio le sue Jimmy Choo», si legge nel sottotitolo. L’articolo rivela anche il trasferimento a Roma Nord di Francesco «la parte più laziale della città» con la sua nuova fidanzata Noemi e dei selfie di Ilary paparazzata assieme a «un misterioso investitore immobiliare». Non solo, il New York Times racconta che la nuova coppia ha scelto di abbandonare la riservatezza facendosi immortalare insieme allo stadio (erano a Monaco) e nella loro nuova casa con i rispettivi figli. Insomma, Totti, la Blasi e Noemi sbarcano negli Stati Uniti e chissà se anche lì la telenovela farà il pieno di spettatori.