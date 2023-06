Totti, Ilary e i Rolex. «Gli orologi dovranno rimanere nella disposizione di entrambi»: lo ha stabilito il giudice

La partita sui Rolex tra Francesco Totti e Ilary Blasi si è conclusa con un pareggio. Secondo il Tribunale di Roma, i quattro orologi contesi tra l'ormai ex coppia resteranno in "co-possesso" dell'ex capitano giallorosso e della conduttrice di Mediaset. Il giudice Frettoni della settima sezione civile non si è espresso sulla proprietà e, accogliendo l'istanza del legale della soubrette, ha deciso che la "guerra del guardaroba" resti aperta tra i coniugi in via di separazione.

Dal punto di vista pratico, questo significa che Totti e Ilary si dovranno accordare su chi terrà i Rolex, in questa sorta di "affidamento condiviso".

Anche sui gioielli della presentatrice dell'"Isola dei famosi" il giudice, in sostanza, non si è espresso con chiarezza, sostenendo che lei ne sia già rientrata in possesso.