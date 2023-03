Francesco Totti e Ilary Blasi, si infiamma la separazione: non solo Rolex, gli ex coniugi e il nuovo duello

Lo scontro legale tra Francesco Totti e Ilary Blasi è solo all'inizio. Dopo non aver trovato alcun tipo di accordo consensuale in merito alla separazione, tra i due è guerra totale. Dopo la battaglia dei Rolex e delle borse, infatti, spunta una nuova scottante questione che si aggiunge alle varie dispute legali tra i due ex coniugi. Una disputa, finora rimasta ai margini delle vicende del gossip, ma che adesso è pronta a entrare nel vivo.

Battaglia sanguinosa

Mentre i due, pian piano, hanno ripreso in mano la loro vita privata, voltando pagina con i nuovi rispettivi compagni, adesso per loro è giunto il momento di affrontare il passato nelle aule di tribunale. Una battaglia legale che si preannuncia sanguinosa e che si giocherà su più fronti. Se, infatti, da un lato martedì 14 marzo è in programma la prima udienza che aprirà definitivamente la questione divorzio, dall'altro il filone legato a orologi, borse e scarpe verrà ripreso nella seconda metà di marzo. Ma, adesso, arriva anche un terzo filone che vede contrapposti il Pupone e la conduttrice dell'Isola dei Famosi, relativo al circolo sportivo della Longarina. Un centro che porta il nome di Francesco Totti e di cui lo storico numero 10 giallorosso vuole tornare in totale possesso.

Lo sfratto

Entro la fine di marzo, infatti, è previsto lo sfratto. Scatterà, su richiesta dei legali di Francesco Totti, dal momento che, nel centro sportivo, continua a gravitare una persona di riferimento della famiglia di Ilary Blasi. Uno sfratto con l'obiettivo di tornare in possesso al 100% della struttura, acquistata dallo storico capitano giallorosso nel 2001 per quasi un miliardo di lire ma, alla base della scelta dell’ex calciatore, sembrano esserci anche questioni di principio. Nonostante il prestigio e l’importanza del centro della Longarina siano per forza di cose legati al nome del Pupone, è da tempo che la gestione della struttura è in mano alla famiglia della showgirl. In particolar modo dell'area Padel, sport a cui Totti è molto affezionato. Una contesa che non sembra poter arrivare tramite accordi extragiudiziali e che, dunque, è destinata a finire in tribunale. Francesco Totti vuole riappropriarsi della Totti soccer School e non sembra disposto a poter giungere a compromessi.