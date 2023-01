Totti gioca a calcio e Noemi Bocchi lo prende in giro: «Scarsi». Il viaggio a Miami si sposta in crociera

Totti e Noemi Bocchi, prosegue a gonfie vele la fuga d'amore al caldo tra le palme e i ristoranti di lusso a Miami. La vacanza della coppia si è però trasformata in vacanza di famiglia grazie alla compagnia dei figli del Pupone: Chanel, Isabel e Cristian, anche se la presenza del primogenito è stata confermata solo nelle ultime ore grazie ad una foto che ha condiviso sul suo profilo ufficiale che lo ritrae sopra una nave da crociera con i grattacieli della calda Miami come sfondo.

Dopo aver trascorso tre giorni in un hotel a cinque stelle a Miami Beach, Noemi e Totti insieme ai figli, avuti con Ilary Blasi, si sono spostati su una nave da crociera per proseguire la vacanza di lusso tra le spiagge calde dell'Oceano Atlantico.

Non è nota la destinazione della coppia ma ogni giorno da Miami partono diverse navi da crociera dirette alle Bahamas, i Caraibi, Messico, Porto Rico o le Isole Cayman. La scelta è ricaduta sulla Symphony of the Seas, una delle più prestigiose navi da Crociera che salpa dal porto di Miami.

Prima di imbarcarsi sulla nave, però, Totti è stato ripreso con un video mentre gioca a calcio insieme ad alcuni ragazzi conosciuti fuori dall'hotel. La scena è stata filmata dalla fidanzata Noemi Bocchi che, ha condiviso il video sul suo profilo ufficiale Instagram e ha scritto: «Scarsi». Il post è stato poi ricondiviso sul profilo ufficiale dell'ex Capitano della Roma.