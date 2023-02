Totti e Noemi Bocchi in crisi? L'indizio social che aumenta il gossip: «Lei non lo segue più». Cosa succede

Per la serie "ci eravamo tanto amati" tiene banco la presunta crisi tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. A un anno dall'inizio della relazione, è già forte il sospetto dei bene informati che tra loro possa essere finita. La voce continua a girare con insistenza tra gli esperti di gossip e agli indizi dei giorni scorsi, se n'è aggiunto un altro che non è sfuggito ai fan: «Lei non lo segue più su Instagram». È la conferma ufficiale della crisi?

Totti e Noemi, tra viaggi all'estero e silenzi

Noemi è stata al fianco di Totti nei numerosi viaggi dell'ex capitano della Roma all'estero, documentando spesso le sue giornate sul suo profilo Instagram, che da qualche mese non è più privato, ma pubblico. Da quando la relazione è stata ufficializzata dall'ex calciatore, la flower designer ha tolto il velo di privacy. E il silenzio degli ultimi giorni, ha influito sulle voci della presunta crisi. Da qualche settimana non condivide nulla.

La prima a parlarne è stata Deianira Marzano, che spesso ha anticipato notizie di questo tipo. La "gossippara" più famosa dei social ha svelato che Totti non indosserebbe più l'anello al dito, segno dell'amore con Noemi. Intanto venerdì 3 febbraio Totti rivedrà l'ex moglie: in tribunale il secondo atto della bagarre sui Rolex.