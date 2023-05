Totti e Noemi Bocchi all'Olimpico insieme per Roma-Bayer: è la prima volta (ufficiale). E c'è anche Cristian

Ormai coppia fissa. Per la prima volta, Francesco Totti e la nuova compagna Noemi Bocchi arrivano insieme allo stadio olimpico di Roma per vedere la partita Roma-Bayer Leverkusen, semifinale di andata di Europa League. Entrano insieme, uno accanto all'altro e con loro c'è il figlio maggiore del Pupone, Cristian. Si fanno fotografare, felici e sorridenti: la loro love story sembra andare a gonfie vele.

Coppia fissa

Fanno ormai coppia fissa Noemi Bocchi e Francesco Totti, che girano insieme da ormai mesi senza più nascondersi. Dopo la grande bufera scoppiata in estate, al termine del programma l'Isola dei famosi condotto dall'ex moglie llary Blasi, il comunicato stampa ufficiale della separazione della storica coppia ha creato stupore e scompiglio.

Per mesi sono impazzati i rumors, la gente era curiosa di sapere cosa fosse successo e i gossip tra Ilary e Totti e i nuovi compagni hanno riempito rotocalchi e siti di cronaca rosa.





La svolta

La battaglia dei Rolex e delle borse ha attirato l'attenzione degli italiani per tutta l'estate. Si fa ancora a gara tra servizi e articoli di giornale sulla questione: come finirà? chi vincerà? Ormai è diventata una soap opera. E come nelle principali soap, i protagonisti sono innamorati. Ed ecco che tra viaggi, scatti fotografici e partite, Francesco e Noemi si sono mostrati pian piano per le strade, sempre più complici. Galeotta fu la passione per il padel che li ha uniti e resi inseparabili. Entrambi con i rispettivi figli sono sempre più legati e non sono mancate vacanze da sogno in giro per il mondo, come una famiglia "allargata".