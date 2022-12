Totti e Noemi, l'"avvertimento" di Mario Caucci (ex marito di lei) per il Capitano: «Rovina famiglie per raggiungere i suoi scopi. I miei figli? Vittime»

Totti e Noemi, la nuova casa, la famiglia allargata sembra proprio che la vita della nuova coppia abbia preso la piega giusta. Ma per loro non c'è pace. Arriva ora l'intervista bomba dell'ex marito della 34enne, Mario Caucci a far vacillare ogni certezza. Di lei sappiamo tutto. È laureata alla Luiss in Economia, fa la flower designer è di Roma Nord e ama il padel. Ma a porre dubbi sulla veridicità della descrizione di Noemi Bocchi è stato proprio il padre dei suoi figli.

Totti e Noemi, intervista bomba dell'ex marito di lei

«Siete sicuri che sia laureata, che faccia la flower designer, che sia di Roma Nord, che provenga da una famiglia ricchissima come è stato detto?». L’uomo, che proviene da una famiglia di imprenditori tiburtini che da ben tre generazioni si occupa dell’estrazione e del commercio dalle cave di Guidonia e Carrara, ha rilasciato le sue dure parole al settimanale Chi.

Un'intervista senza filtri in cui l'impenditore ripercorre tutte le tappe della sua storia con la ex moglie. «Ho fatto in modo che la nostra fosse la storia più bella del mondo e lo è stata. Dopo di me, qualunque persona scelga, non riuscirà mai ad eguagliare quello che è stato, per un semplicissimo fatto: che io l’ho amata più di qualsiasi altra cosa al mondo. Per lei ho fatto guerre, ho discusso con tutta la mia famiglia. Mi dicevano di fare attenzione, che non era la strada giusta, che non andava bene. Sono stato messo nella condizione di essere emarginato perché più ero solo e più potevo essere governabile». Eppure lei lo ha portato in tribunale perché «maltrattata» da Caucci.

Le parole di Mario Caucci

Udienza che si è svolta circa due mesi fa a porte chiuse, ma ora per Mario è il tempo di dire la verità, la sua, anche sul tenore di vita che avevano lui e la sua ex. «Io e mia moglie eravamo presi da una ricerca sconsiderata della felicità, ma una felicità intesa come un’acquisizione sfrenata di beni materiali e, quindi, tutto quello che faceva parte dei valori di un essere umano veniva sempre meno: dovevamo andare in posti esclusivi per le feste, per la borsa, l’anello. Lei ha dimenticato il suo passato e ha sempre saputo perfettamente e continua a sapere oggi perfettamente cosa vuole e come arrivare ad ottenere quello che vuole. Lo ha fatto usando ogni tipo di opportunità, lo ha fatto passando sopra a tutto, macinando rapporti, sentimenti, famiglie, qualsiasi cosa pur di ottenere i propri scopi»

Il messaggio per il Capitano

Per ora però per Caucci la cosa piu' fastidiosa è per come i figli sono stati esposti a causa della nuova relazione della madre, così il messaggio di Mario Caucci è per Totti: «Sei liberissimo di fare quello che vuoi, ma lo fai preservando quelle che sono le uniche vittime, i figli, perché dopo vent’anni sono stati catapultati dentro un’altra famiglia. I miei figli sono finiti in un mondo talmente lontano da loro che tutto questo è ingiusto. Mia figlia, l’altro giorno, mi ha detto: “Guarda, papà, c’è un fotografo”»