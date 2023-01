Totti e Noemi Bocchi, un 'conoscente' allerta Francesco: «Cinica e senza scrupoli, ecco qual è il suo vero obiettivo»

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono da poco tornati da una lunga vacanza insieme ai figli di lui, ma continunano ad essere al centro del gossip e delle polemiche. Dopo le accuse dell’ex marito di Noemi, Mario Caucci, spuntano nuove ombre sulla 34enne compagna del campione della Roma. Una persona vicina alla Bocchi, che pare la conosca da diverso tempo, ha messo Francesco sull'allerta.

«Noemi pur di ottenere ciò che vuole non guarda in faccia a nessuno, è cinica e non si fa troppi scrupoli», ha raccontato questa fonte anonima al settimanale Nuovo, «Ha obiettivi precisi, con l’ex ha sempre fatto la bella vita». Accuse molto simili a quelle fatte da Caucci. Ancora una volta Noemi viene descritta come una donna molto ambiziosa, a tratti opportunista, che avrebbe come unico interesse il vivere nel lusso.

Le continue accuse non sembrano scalfire però la nuova compagna di Totti che ha solo replicato alla lunga intervista dell'ex con una storia su Instagram in cui, con una musica da circo, ha scritto: «Grazie per questi 10 anni unici». Una frecciatina con cui ha voluto rispondere a Caucci con cui è in causa per maltrattamenti. Di pareri divergenti sembra essere invece Totti, che ha sempre speso belle parole per la Bocchi, così come il suo amico Nuccetelli e Tommaso Eletti, l’ex star di Temptation Island che frequentava la Bocchi con la stessa comitiva.