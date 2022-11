Francesco Totti e Noemi Bocchi scelgono i mobili per casa nuova. La coppia sta arredando l'appartamento da quasi 300 metri quadri a Roma Nord, nei pressi di piazza Jacini. Sabato si sono concessi una gita fuori dalla Capitale e hanno visitato un salone di mobili in provincia di Caserta.

Francesco Totti già re di Roma Nord: selfie e autografi in un locale a Vigna Clara con la sua Noemi FOTO

L'incontro con Gianfranco Fresegna

A raccontare il viaggio di Totti e Noemi a Casarta è stato Gianfranco Fresegna, ex tentatore di Temptation Island. Su Instagram ha pubblicato l'emozionante incontro con il suo idolo. L'occasione è stata così speciale, che Fresegna ha chiesto all'ex calciatore di firmargli la maglietta con un pennarello. E Totti, ovviamente, non si è tirato indietro. Il tutto mentre Noemi aspettava in disparte.

La nuova compagna dell'ex romanista si sta abituando alla popolarità del Pupone, che in ogni parte d'Italia riceve un affetto smisurato. Successivamente i due hanno potuto continuare il giro nel salone, alla ricerca di una nuova cucina per casa. Curiosità: due giorni fa nello stesso salone c'era stato Luciano Spalletti, tecnico del Napoli e "antagonista" di Totti nell'ultima stagione da calciatore con la Roma.