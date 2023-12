Totti, l'amico Alex Nuccetelli: «Francesco ha il vizio delle donne, ma con Noemi ora è fedele»

Non si placa l'eco di Unica, il docufilm di Ilary Blasi uscito su Netflix lo scorso 24 novembre che racconta la versione della showgirl sulla crisi e la rottura con l'ex marito, Francesco Totti. Tuttavia, proprio nelle ultime ore Alex Nuccetelli, grande amico di Totti ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al docufilm della conduttrice e ha spiegato il motivo per il quale non rispecchia la realtà.

La gelosia di Totti

«Credo di aver avuto un ruolo importante nella storia di Ilary Blasi e Totti anche più di cupido - ha raccontato Alex Nucatelli a Tag 24 -.

Oggi posso parlare solo del docufilm perché abbiamo fatto un patteggiamento in tribunale con la signora e posso parlare solo di quello. Fino a poco tempo fa lui era un menefreghista, adesso si parla della troppa gelosia con lui che non voleva farla lavorare, che voleva farla vivere a Roma. Io credo che siano elementi sintomatici di un uomo che voglia salvare il matrimonio, ma non con le parole ma con i fatti. Non è un documentario oggettivo perché parla la mamma, la sorella, l'amica del cuore che va in giro con lei a fare shopping».

«Noemi e Francesco»

«Io non ho presentato Noemi a Francesco - ha continuato Alex Nucatelli -. Si sono conosciuti da soli in Sardegna e poi ho fatto da tramite tra loro perché non si erano scambiati i contatti in quel contesto. L'ho fatto dopo quando ho saputo che la situazione in casa non era idilliaca, ci sono stati momenti in cui si è sentito solo, la morte del papà Enzo e l'addio alla Roma, è stata una sorta di depressione. Quando ti abitui a certe polemiche ritrovarsi senza non è facile. Con Noemi ha trovato una dimensione diversa ed è assolutamente fedele e penso che lo sia stato anche con Ilary. Lui è davvero soddisfatto e felice con lei. Non posso dire che Francesco non ha mai tradito Ilary con Noemi però quando si incontravano alle mie serate era tutto ancora in stato embrionale». L'amico di Totti ha aggiunto: «Francesco non ha vizi, è sempre stato salutista ma gli piacciono le donne».