Totti e Noemi, finita la vacanza ai Caraibi: spuntano le foto dell'intimità di coppia

Totti e Noemi Bocchi sono tornati in Italia dopo aver trascorso le vacanze a Miami e tra le acque cristalline del mare dei Caraibi in compagnia dei figli del Pupone. Nelle ultime ore, la secondogenita Chanel Totti ha condiviso sulle Instagram stories l'ultimo scatto di Miami prima di recarsi all'aereoporto e a corredo ha scritto: «Bye bye».

Contemporaneamente, il sito Whoopsee ha rilasciato alcune foto che ritraggono Totti e Noemi mentre si concedono del sano relax durante la loro vacanza invernale.

Il viaggio a Miami

Il viaggio negli Stati Uniti termina quì per la famiglia allargata, Totti e Noemi sono tornati in Italia per riprendere con gli impegni lavorativi e quelli scolastici dei figli. Dopo aver fatto tappa a Miami, la coppia è salita a bordo di una nave da crociera facendo diverse soste tra le meravigliose acque di Honduras, Bahamas e Messico. Chanel Totti ha fatto sapere su Instagram di aver lasciato la Florida e di essere arrivata a Roma, insieme a lei i fratelli Cristian e Isabel.

Francesco Totti e Noemi Bocchi non si nascondo dagli occhi indiscreti dei paparazzi, i due sono stati pizzicati mentre si rilassano in una spiaggia a Miami. Complici e innamorati, la coppia dopo aver preso il sole lascia la spiaggia: L'ex marito di Ilary Blasi e la sua nuova compagnia sono stati visti mentre camminano uno accanto all'altro sorridendo e stuzzicandosi a vicenda.