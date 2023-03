Totti già stufo di Roma nord? Lui e Noemi Bocchi potrebbero traslocare (di nuovo) all'Eur. Nuccetelli: «Francesco ha un altro progetto»

L'espatrio di Francesco Totti a Roma nord potrebbe durare poco. L'ex capitano della Roma e la sua Noemi Bocchi, freschi freschi di un enorme attico a Vigna Stelluti, potrebbero infatti già cambiare casa e traslocare a Roma sud, quartier generale del pupone. Lo rivela l'amico di Totti, Alex Nuccetelli in un'intervista a Novella 2000: «La casa dove vive con Noemi è bellissima ma non so quanto rimarranno - confessa - Francesco ha un altro progetto: vorrebbe prendere un altro appartamento non distante da dove stava prima, all'Eur. Deve trovare gli spazi necessari perché ora sono tanti. Tre figli lui e due lei, che oltretutto vanno molto d'accordo».

Chanel Totti dopo il derby sfotte i tifosi laziali su Instagram: «Bentornati sui social»

Noemi donna di casa

Che Francesco sia già stufo di Roma nord? «No, si trovano bene - assicura - E poi stanno così bene insieme che sarebbero felici ovunque. Qualche sera fa sono andato a cena a casa loro. Sono arrivato che era già tutto pronto, ma credo che Noemi si dia da fare in casa. Hanno una signora che li aiuta ma non credo dorma lì». Noemi, che è invece una romanordina doc, è sempre molto presente con Francesco e i suoi figli Christian, Chanel e Isabel: che Totti sogni una famiglia allargata? «Non credo che Francesco vorrebbe un altro matrimonio, ma un figlio con Noemi potrebbe essere nei suoi pensieri», aveva rivelato sempre Nuccetelli, che ormai sembra essere il portavoce ufficiale del calciatore. «D'altronde lui ha sempre tenuto tantissimo alla dimensione familiare».

Noemi Bocchi e la nuova vita da influencer, la foto truccata in ospedale e le critiche: «E' a caccia di popolarità»

La nuova vita di Ilary con Bastian

Nuccetelli, che proprio lui anni fa presentò la conduttrice dell’Isola dei famosi all’ex Capitano della Roma, parla poi della nuova vita di Ilary e Francesco con i rispettivi compagni. Lei qualche tempo fa ha scelto il ritsorante dove Nuccetelli è direttore artistico per cenare con Bastian «una scelta che mi ha lsciato perplesso, ci parliamo tramite avvocati. Lui non lo conosco, ma le foto che mette Ilary su Instagram, quelle dimostrazioni di affetto non le ha mai avute neanche per Francesco i primi temp. Le sto vedendo adesso tra Francesco e Noemi».

Il divorzio

Intanto è stata rimandata l'udienza in Tribunale prevista per il 14 marzo. Dopo aver visto naufragare l’ipotesi di arrivare a un accordo privato tra le parti, l’inizio della contesa legale tra Francesco Totti e Ilary Blasi per definire i termini della separazione è slittata a data da destinarsi. Non è chiaro chi abbia avanzato la richiesta di rinvio al Giudice. Forse Francesco Totti e il suo team di legali. Alla base potrebbe esserci il fatto che l’ex Capitano della Roma si sia costituito in giudizio pochi giorni fa e, per questo, avrebbe bisogno di più tempo per preparasi ad affrontare il processo. A stabilire lo slittamento dell’udienza è stato naturalmente il Giudice che, in via telematica, ha comunicato alle parti come l’inizio del procedimento sia stato rimandato.

Cosa c'è in ballo

Oltre all’affidamento dei figli Cristian, Chanel e Isabel - Totti vorrebbe lasciarli liberi di scegliere con chi trascorrere il loro tempo - la causa riguarda soprattutto quello che, in passato, era stato l’impero (immobiliare e non) di Francesco e Ilary. Tra i temi più scottanti ci sono la mega villa dell’Eur, diversi appartamenti e proprietà immobiliari, oltre alla partecipazione condivisa in alcune società (ad esempio la Totti Soccer School). Un patrimonio stimato in decine di milioni di euro.