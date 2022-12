Totti e Noemi Bocchi, brutta lite al ristorante: lei scoppia a piangere, c'entra un telefono

Prima brutta lite tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. Se da settimane, ormai, si è abituati a vederli mano nella mano, innamoratissimi, le cose stanno diversamente. Come mostrano gli scatti di Diva e Donna la coppia avrebbe avuto una brutta discussione, con tanto di lacrime da parte di Noemi, mentre erano a cena fuori.

I due sono stati immortalati mentre erano a cena in un ristorante romano. Francesco e Noemi sembra stessero discutendo per colpa di un cellulare, una discussione, nel corso della quale la Bocchi si è asciugata gli occhi, come se avesse pianto. Tuttavia, nonostante le immagini forti, pare che quella tra loro sia stata solo una comune lite tra innamorati, visto che le cose nella coppia sembrano andare a gonfie vele.

Noemi e Francesco hanno appena comprato casa insieme e sono pronti per trasferirsi insieme alle loro famiglie (i figli delle precedenti relazioni), e passare tutti insieme il prossimo Natale.