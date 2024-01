«Tradita da mio marito con mia mamma, ecco come l'ho scoperto subito dopo il parto»: il racconto sconvolge il web

La mamma a letto con il marito della figlia. Sembra improbabile possa accadere, ma statisticamente non è impossibile. Lo sa bene Laci Jane, che ha scelto TikTok per condividere una serie di video choc, in cui racconta, appunto, la storia del tradimento del marito con sua mamma.

La donna ha recentemente ripercorso la vicenda parlando ai suoi 25mila follower, narrando in un video (che ha raggiunto più di 5 milioni di visualizzazioni) gli eventi che l'hanno vista protagonista 14 anni fa. Un periodo in cui stava affrontando una serie di problemi di salute a seguito del parto, scrive il Daily Mail.

All'epoca la mamma faceva la pendolare con suo marito e viveva nel seminterrato della casa della coppia. Nel video racconta come, durante un confronto, suo marito abbia ammesso il tradimento e come, una volta scoperto ciò, Laci si sia affrettata a tornare a casa per affrontare sua mamma. «Sono scesa dall'auto e lei lo sapeva.

Lo sguardo sul suo volto, era completamente bianco», ha raccontato la TikToker.

«Fai le valigie e vattene da qua!», le ha urlato. La mamma avrebbe però risposto in maniera vaga: «Di cosa stai parlando?». Come raccontato, sua mamma ha affermato con fermezza che l'unico contatto era stato tenersi per mano, minimizzando la rilevanza di questo gesto nonostante la sua natura allarmante. «Mia mamma non lo ammetterà mai. Non si è mai scusata. Nella sua mente, non è mai successo», ha concluso Laci.

Nonostante le cicatrici psicologiche, Laci Jane ha riconosciuto che la sfortunata situazione l'ha anche indirizzata verso obiettivi positivi e di crescita personale. «Sono stata una senzatetto per due volte nella mia vita ed è per questo che ho avviato la mia organizzazione no-profit», ha raccontato, descrivendo la sua attività che costruisce piccole case per mamme single.

Nei commenti, gli utenti hanno offerto il loro sostegno a Laci: «La maniera in cui il telefono sta tremando... so che questo fa ancora male. Mi dispiace molto per quello che hai passato», ha commentato un'utente di TikTok. Una ragazza ha chiesto: «Ma come fai ad essere ancora in piedi? Io sarei morta oppure in carcere». «Come può una madre fare questo? Mia mamma guarda mio marito come un figlio! Mi dispiace tanto», ha scritto una donna.

Qualcun altro ha invece voluto condividere le proprie esperienze, simili a quella di Laci. «Il mio ex marito mi accusa di aver dormito con il suo patrigno, ma non l'ho mai fatto. Questa cosa mi ha spezzato il cuore perché lui gli ha mentito mentre continuava a corteggiarmi», ha scritto un'altra.

«Mia moglie e mio papà hanno avuto una relazione e alla fine hanno vissuto insieme, sono stati super infelici e non sono durati a lungo», ha rivelato un altro utente. Non solo genitori: «Posso immaginare quanto sia stato doloroso - si legge in un commento -, mia sorella ha fatto la stessa cosa con me per 3 anni alle mie spalle. Mi dispiace molto».