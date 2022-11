Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza abbandona in lacrime lo studio: cosa è successo con Ida Platano

Ida Platano regina di cuori. Nel senso che ad ogni puntata di Uomini e donne ne fa strage. Dopo la lite furiosa con Riccardo Guarnieri che a metà ottobre era scoppiato in lacrime in studio, stavolta tocca a un altro cavaliere. A finire nel mirino della dama è Alessandro Vicinanza, storica presenza nel programma di dating, che ha deciso di fare dietro front e abbandonare il programma.

Ad accendere la scintilla è stata la risposta franca di Ida Platano sull'idea di proseguire la frequentazione con Alessandro. «Io sono tanto confusa sinceramente, più di prima» ammette candidamente Ida, escludendo l'ipotesi di una nuova uscita.

«Lei non crede a me mai, ma pretende che gli altri credano a lei», sbotta il cavaliere che non riesce a far valere le sue ragioni. «Se lei non è più convinta di me e non mi vuole conoscere, allora io me ne vado oggi» dichiara poi senza mezzi termini Alessandro, prendendo la propria giacca e alzandosi in piedi.

All'inizio pare che scherzi, ma poi si dirige, determinato, verso Maria De Filippi per un abbraccio. «Guarda che sta piangendo, Ida» spiega la conduttrice. A quel punto la Platano si alza in piedi, gli va incontro e cerca di fermarlo, mentre gli chiede ripetutamente dove stia andando. Ma il cavaliere sembra ormai irremovibile nella decisione ed esce di scena, inutilmente trattenuto dalla dama. Forse è proprio vero che ci si accorge del valore delle persone solo quando si stanno per perdere.