Uomini e Donne, Cristian Gallella rompe il silenzio sull'ex Tara: «I santi stanno solo in paradiso»

Il matrimonio tra Cristian Gallella e Tara Gabrieletto è finito ormai da due anni. Una storia comincaita nel lontanto 2012, quando l’ex tronista scelse l’ex corteggiatrice. Dopo la partecipazione a Temptation Island, Cristian chiese la mano a Tara durante una diretta de “L’Isola dei famosi“, dove partecipò come concorrente nel 2016. Poi, improvvisamente, la storia è finita nell’estate del 2020. Ma se, nel frattempo, Tara ha rilasciato diverse dichiarazioni pungenti nei confronti dell’ex marito, lui ha taciuto per molto. Ma ora Gallella rompe il silenzio.

Dopo una storia Instagram di un’ex amica di Tara, “Chiara Camerra Jackson”, l’ex tronista di UeD ha detto finalmente la sua in un lungo sfogo su Instagram: «Non sempre chi tace acconsente. La mia scelta di non parlare o raccogliere provocazioni negli anni è stata una scelta ponderata. Perché nonostante le cose non siano andate come sono state raccontate, non avevo bisogno di screditare o rovinare una persona con la quale avevo condiviso anni della mia vita. È chiaro che a tutto c’è un limite e ciò che mi dispiace di più oggi, dopo un quadro più chiaro e dopo prove tangibili di tante cose accadute fin dagli inizi e perpetuate nel tempo fino alla fine della nostra relazione, è che io sia stato “condannato” e colpevolizzato per anni. Solo per non aver mai voluto tirare fuori tutto quello che so io e che sanno in tanti. Ed è proprio vero… i santi stanno solo in paradiso».

Cristian ha ringraziato anche i fan lanciando una frecciata: «Tanti hanno capito…ricordatevi che il male che viene fatto agli altri, presto o tardi torna sempre indietro con gli interessi».

Durante la notte di capodanno, l’ex naufrago ha ufficializzato la storia con la giornalista sportiva Sofia Oranges. Lei è uno dei volti di “Sportitalia” e i due starebbero insieme da, oramai, un anno. A seguito di un lungo corteggiamento da parte di Cristian, la conduttrice di “Tv Play” avrebbe ceduto dando il via a questa storia d’amore.