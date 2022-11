Uomini e Donne, l'ex dama Luisa Monti ricoverata d'urgenza in ospedale: ecco cosa è successo

Luisa Monti, una delle ex dame del proramma Uomini e Donne è stata ricoverata d’urgenza in ospedale, come da lei stessa raccontato tramite una serie di Instagram Stories, L'ex protagonista del programma di Maria De Filippi ha spiegato di aver dovuto posticipare le nozze a causa del tumore al seno che l'ha colpita, ma ora ha fatto nuovamente preoccupare i suoi followers.

Il malore

Luisa si è sentita male ed è stata portata in ospedale dopo che lei stessa ha chiamato il 118: «Stamattina ci siamo presi un bello spavento, Salvio soprattutto. Da quello che mi hanno raccontato, io non riuscivo più a parlare, non riuscivo più a muovermi e mi hanno portato con il 118 qui in ospedale. Ho fatto la tac e tutti gli accertamenti. Si presume che io abbia avuto una sincope».

La donna ha raccontato quello che le è successo direttamente dall'ospedale, spiegando di aver voluto rassicurare i suoi followers già poche ore dopo il ricovero. Gli esami effettuati hanno dato tutti esito negativo e alla fine è stata dimessa. Luisa ha fatto una seconda storia da casa rassicurando tutti e ringraziando le persone che si sono interessate a lei.

L'ex dama ha ammesso di aver tirato troppo la corda in questo periodo, molto impegnata come è nei preparativi delle nozze con l’ex cavaliere Salvio Calabretta, conosciuto proprio in trasmissione. I due si sposeranno il prossimo 7 dicembre.