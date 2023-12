Uomini e donne, Federico Nicotera smentisce la relazione con Veronica: «Non sono fidanzato, mi dispiace che...»

Federico Nicotera, ex tronista di Uomini e donne, rompe il silenzio in merito ad una possibile "frequentazione" con Veronica Raimondi. Nei giorni scorsi, un video che entrambi hanno pubblicato sui propri profili Instagram ha scatenato il rumor in merito ad una nuova storia d'amore tra i due. Stando alla verità di Federico Nicotera, niente di vero: i due sono semplici amici ed hanno pubblicato il video per condividere con i propri follower un messaggio puro e semplice.

Le parole di Federico Nicotera

«La domanda è sempre la stessa e riguarda sempre la stessa cosa - ha sottolineato Federico Nicotera nelle sue Instagram stories -.

Non mi sono fidanzato. Io e Veronica non stiamo insieme. Era semplicemente un video, di un bel momento, una bella serata passata fra amici. Nel video si vede, erano in cinque. La cosa che in realtà mi piaceva di quel video era quello che aveva scritto Veronica. Nel senso era un bel messaggio da dare tramite i social. Semplicemente diceva "godetevi i momenti, la vita è bella, siate grati alla vita. Fate caso a quando siete felici". Era semplicemente un bel video con una bella frase. Un video di amici, eravamo in cinque. Poi in quel video non c'è nulla di male. Non si vede un bacio, in realtà non c'è niente di così assurdo che possa far pensare chissà cosa».

L'ex tronista ha aggiunto: «Abbiamo pubblicato un video tranquillamente. Però secondo me la troppa trasparenza si è trasformata in altro. Mi dispiace che si sia trasformato in quasi odio. Perché comunque sono stati fatti dei commenti allucinanti, a me e a lei. Ripeto forse anche meno in generale perché era un semplice video volto a dare un bel messaggio. Non mi sto giustificando sto solo mettendo i puntini sulle "i"».