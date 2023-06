Uomini e Donne, Irene Capuano e la gravidanza: «Lo volevamo tanto. Il nostro bambino avrà un nome corto»

Irene Capuano è stata una delle protagoniste di alcune edizioni passate di Uomini e Donne, era scesa dalla famosa scalinata dello studio per corteggiare Luigi Mastroianni che, poi, la scelse. Ora, l'ex corteggiatrice, che fa coppia con l'imprenditore Christian Galletta ormai da tre anni, sta per diventare mamma e ha risposto ad alcune domande che le hanno fatto le follower su Instagram.

Irene Capuano è molto attiva su Instagram e, spesso, si diverte a rispondere alle domande delle sue fan, curiose di sapere com'è nato il desiderio di un figlio.

L'ex corteggiatrice ha detto: «Lo volevamo già da un po', ci provavamo tutti i mesi solo che a gennaio mi è accaduta una cosa non carina (forse in futuro ve ne parlerò) e mi dovevo riprendere da questo accaduto, Cri aveva un po' di paura e sono rimasta incinta a Livigno, ma lo sapevo. Ho fatto tanta fatica a realizzare e quando ho sentito il battito, ho cominciato a piangere».

Inoltre, Irene ha anche svelato alle sue follower che, nonostante sia ancora ai primi mesi, è già cominciata la battaglia per scegliere i nomi: lei e il compagno hanno preferenze diverse.

Irene Capuano ha svelato alle sue follower che ci sono già alcuni nomi in ballo per la bambina o bambino che nascerà. Per una bambina, a lei sarebbe piaciuto Sofia ma il compagno preferiva il nome Sophie, già, però, utilizzato per il cane, ecco, quindi, che la coppia opterebbe per Greta. Se, invece, dovesse essere un bambino, Irene ha detto: «A Christian piace Nicolò, Nicholas...a me piaceva Mattia, comunque sia, preferiamo i nomi corti».