Uomini e Donne, Teresa Langella mostra l’abito da sposa alla nonna. Ma lei reagisce male: «Troppo nuda sotto»

Il matrimonio di Teresa Langella e Andrea Dal Corso si avvicina sempre di più. I preparativi sono quasi al termine e il vestito della sposa è pronto. Teresa, ex tronista di Uomini e Donne ha voluto mostrarlo in anteprima alla nonna, a cui è legata molto, ma la reazione che ha ricevuto non era proprio quella attesa.

L'ex tronista ha condiviso il momento indimenticabile e molto divertente con i suoi follower.

La reazione della nonna

Teresa Langella ha mostrato in anteprima alla sua nonna i suoi abiti scelti per il matrimonio, ma la nonna non sembra aver apprezzato molto la sua seconda scelta: «Prima il finto apprezzamento...

e poi la sincerità. Love u nonna!»

«Il vecchio stampo non mente», ha scritto l'ex tronista nelle sue storie Instagram, riprendendo la nonna che non ama molto le scollature e gli spacchi eccessivi: «Troppo nuda sotto!»