Uomini e Donne, il matrimonio di Teresa Langella con Andrea Dal Corso rischia di saltare: «Non l'ho fatta...»

La storia d'amore tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso continua a gonfie vele tra amore e felicità. I due sono molto impegnati nell'organizzazione del loro matrimonio. La proposta è arrivata lo scorso anno, il 31 gennaio 2023, durante la loro vacanza alle Maldive. I due si sono conosciuti grazie alla partecipazione a Uomini e Donne, dove, Teresa era seduta sul trono e Andrea cercava di corteggiarla. Nonostante lei lo avesse scelto, Dal Corso le rifilò un secco "no" che lasciò tutti senza parole.

Fortunatamente, dopo un periodo di crisi, Andrea è riuscito a riconquistare Teresa perché ha capito di aver fatto un errore.

Da quel momento, i due sono inseparabili.

I preparativi del matrimonio

I preparativi del matrimonio continuano, tra la scelta della location, della chiesa e dell'abito di nozze della sposa, ma potrebbe inciampare in un problema logistico. Teresa Langella ha condiviso alcune storie su Instagram in cui si mostrava abbastanza perplessa perché si era appena accorta di non aver ricevuto il sacramento della cresima e quindi, probabilmente, non potrebbe sposarsi in chiesa.

«Io che mi sono accorta che mi devo sposare, ma non ho la cresima...», dice l'influencer. Alcuni follower hanno cercato di tranquillizzarla, dicendole che non è necessario questo sacramento, ma secondo i dettami religiosi, non è proprio così.

Fortunatamente, Teresa Langella ha iniziato il corso prematrimoniale insieme ad Andrea Dal Corso e, con il parroco che li sposerà riusciranno sicuramente a trovare una soluzione.