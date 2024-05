Ursula Bennardo come la Ferragni: «Mi ha proibito tramite legali di mostrare mia figlia Bianca». La stoccata all'ex Sossio Aruta

La storia d'amore tra Ursula Bennardo e Sossio Aruta è giunta al termine già da qualche mese in maniera definitiva. Il loro amore, nato sotto i riflettori di Uomini e Donne e l'occhio vigile di Maria De Filippi, è durato qualche anno e i due hanno anche una bambina, Bianca, che sembrerebbe soffrire molto la separazione di mamma e papà, soprattutto per le conseguenze e le frecciatine che l'ex coppia continua a lanciarsi.

Proprio ieri, domenica 26 maggio, Ursula ha voluto anticipare e rivelare il motivo per cui non condividerà più la figlia Bianca sui social, come invece era solita fare da quando è nata.

Le parole di Ursula

«Attendevo da tempo una lettera che mi chiedesse finalmente di trovare accordi economici per la bambina, nonché un programma per garantirle costanza nel vederla. Purtroppo come sempre prevalgono i diritti di alcune persone e non i doveri», ha scritto Ursula Bennardo sulle sue storie Instagram per annunciare quello che sarà un grande cambiamento per lei.

Poi ha continuato, rivelando: «Mi è stato proibito tramite legali di far apparire Bianca sui social.

Ovviamente sono sbalordita vista la normalità con cui lo abbiamo sempre fatto per quasi cinque anni, ma devo attenermi. Volevo avvisarvi perché so che avete sempre amato tanto anche lei».

Anche Ursula come Chiara Ferragni. Le due infatti, dopo la separazione dai rispettivi mariti hanno dovuto apportare alcune modifiche sull'esposizione dei loro figli sui social: entrambe non possono mostrare il volto dei piccoli, sotto richiesta di Fedez e Sossio.