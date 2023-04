Uomini e Donne, rissa choc tra Armando e Riccardo: «Sono arrivati alle mani». Le anticipazioni

Doveva andare via ma è rimasto con una promessa chiesta a Maria De Filippi: «Devi sentire Alfonso Signorini e far uscire la verità su di me. Io non ho chiesto di partecipare a nessun reality». E mentre in molti si chiedono se Maria quella chiamata l'ha fatta, Armando Incarnato, il cavaliere partenopeo del trono over, torna ora al centro dell'attenzione. E stavolta non c'entrano i reality, ma le reazioni (sopra le righe) sono le stesse. Non c'è pace negli studi di Uomini e Donne. E si passa addirittura alle mani. Volano coltelli tra Armando e Riccardo. A rivelarlo è Lorenzo Pugnaloni che ha rivelato in anteprima cosa succederà nelle prossime puntate del dating show di Canale 5.

Uomini e Donne, tra Armando e Riccardo volano coltelli

Dagli spoiler, si legge: «Nella registrazione di ieri di #UominieDonne non sono mancati colpi di scena. Aurora Tropea ha di nuovo attaccato Armando Incarnato tirando in ballo Lucrezia Comanducci, ex corteggiatrice del trono classico, con la quale Armando due anni si era rapportato in studio per conoscerla». E spiega che Aurora ha mandato un audio a lei in cui le chiedeva se si fosse frequentata con Armando dopo il programma e se potesse venire in studio per testimoniarlo. Lucrezia, però, ha avvisato Armando di questi messaggi e lui si è arrabbiato».

Il teatrino

Ma non è tutto. «A subentrare nella discussione già accesa attorno a questa questione, ci ha pensato Riccardo Guarnieri, il quale ha confermato che Armando ha un manager (insomma, ha riaperto la questione già fronteggiata e chiusa nelle scorse puntate). A quel punto la lite è andata oltre e i due si sono ritrovati faccia a faccia per arrivare alle mani, ma sono stati bloccati».

«Armando ha detto che Aurora avrebbe scritto a più ex dame. Si è messo in mezzo Riccardo e lui e Armando sono arrivati alle mani (probabilmente verrà tagliata la scena, immagino). Poi sono stati separati. Hanno chiamato anche Lucrezia via telefono dopo aver fatto sentire le conversazioni audio di lei e Lucrezia».